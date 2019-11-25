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Malatya'da havuza düşen işçi hayatını kaybetti

Malatya'da havuza düşen temizlik işçisi hayatını kaybetti.

25.11.2019 17:57 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:01Malatya'da havuza düşen işçi hayatını kaybetti
'da havuza düşen temizlik işçisi hayatını kaybetti.

Olay, ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Vakar Sokak Villa Kent konutlarında bir evde temizlik işçisi olarak çalışan Mehmet Tufan (56), evin havuzuna düştü. Durumun fark edilmesi üzerine temizlik işçisi Turgut Özal Tıp Fakültesine kaldırıldı. Tufan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Talihsiz işçinin cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Battalgazi, Malatya, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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