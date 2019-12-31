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Malatya'da hayvan varlığı arttırılacak

Malatya Tarım Platformu ve Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı ihsan Akın, 2020 yılında hayvan varlığının daha da arttırmak için çaba göstereceklerini söyledi.

31.12.2019 18:39 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:03 Malatya'da hayvan varlığı arttırılacak
Malatya Tarım Platformu ve Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı ihsan Akın, 2020 yılında hayvan varlığının daha da arttırmak için çaba göstereceklerini söyledi.

Yeni yıl nedeniyle İhlas Ajansı (İHA) Malatya Temsilciliğini ziyaret eden Malatya Tarım Platformu ve Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı ihsan Akın, çalışanların yeni yılını kutladı. Yaptıkları faaliyetlerde İHA'nın her zaman destek verdiğini ifade eden Akın, çalışmalar hakkında da bilgi aktardı. Birlik olarak her zaman üreticileri ziyaret ettiklerini, çıkan teşvikler ve yardımlar konusunda bilgiler veren Akın, ayrıca çeşitli kurslar da düzenleyip üreticilerin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştıklarını vurguladı. 2020 yılında umutlu olduklarına söyleyen Akın, iştigal alanları olan koyun ve keçi varlığını arttırmak için da çaba göstereceklerini vurguladı.

Akın, ziyarette, birlik olarak çıkardıkları yeni yıl hediyelerini de İHA Malatya Temsilcisi Cahit Özçelik'e takdim etti. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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