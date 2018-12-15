Malatya'da, Hekimhan Merkezli Deprem

Malatya
'nın Hekimhan
ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD
) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17.50'de merkez üssü Malatya'nın Hekimhan ilçesi olan 3,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 11,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Hekimhan'a bağlı Yeşilpınar
Mahallesi muhtarı Mikail Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin çok az şekilde hissedildiğini ve herhangi bir can veya mal kaybının olmadığını söyledi.
AFAD,Malatya,Hekimhan
15 Aralık 2018 Cumartesi 18:22