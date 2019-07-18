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Malatya'da hırsızlık operasyonu

Malatya'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

18.07.2019 18:35 Malatya
Malatya'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde Malatya kent merkezinde 3 evden hırsızlık yapan, ayrıca bir eve de zarar veren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, kimliklerini belirlediği 5 zanlının Sivas, Mardin ve Diyarbakır'da da hırsızlık olaylarına karıştığını tespit etti.
Adresleri belirlenen ve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.
Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel

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