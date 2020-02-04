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Malatya'da hırsızlık zanlıları 1680 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı

Malatya'da, farklı ikametlerden hırsızlık yapan ve 1680 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

04.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:24Malatya'da hırsızlık zanlıları 1680 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı
'da, farklı ikametlerden hırsızlık yapan ve 1680 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 3 ay içerisinde kentte özellikle yaşlıların kış aylarında yakınlarının yanına gitmesini fırsat bilen şüphelilerin, ikametlerden hırsızlık gerçekleştirdiğini tespit etti.
Zanlıların, kapılarını açtıkları evlerde bulunan yaklaşık 170 bin lira değerindeki beyaz eşya, televizyon, halı, kanepe, mutfak malzemesi gibi eşyaları çaldıkları belirlendi.
Ekipler, yaptığı kapsamlı çalışmada yaklaşık 1680 saatlik kamera görüntüsü inceleyerek hırsızlığı gerçekleştiren 3 şüphelinin kimliğini belirledi.
Operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada, çalınan malzemeler bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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