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Malatya'da hırsızlık zanlısı 180 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı

Malatya'da, farklı adreslerden hırsızlık yapan ve 180 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

14.02.2020 17:58 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:58Malatya'da hırsızlık zanlısı 180 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı
'da, farklı adreslerden hırsızlık yapan ve 180 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı adreslerden 30 bin lira, 20 alkollü içecek ve 12 kilogram ceviz çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, 30 farklı ikamet ve iş yerinden 180 saatlik kamera görüntüsünü inceleyerek, şüphelinin kimliğini tespit etti.
Operasyonla gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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