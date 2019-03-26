Malatya'da Hurda Demir Hırsızlığı İddiası

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Malatya'da hurda demir hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, gözaltına alındı.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçadağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karapınar Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi sırasında eski okul binasında 3 şüphelinin hurda demirleri kamyonete yüklediğini tespit eti.Ekipler, hurda demirleri çalarak kamyonete yükleyen A.Ç, F.D. ve H.B.E'yi suçüstü yakaladı.Öte yandan açıklamada, çalınan hurdaların yaklaşık bir ton olduğu belirtildi.