Malatya'da Hurda Demir Hırsızlığı İddiası

Malatya'da hurda demir hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçadağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karapınar Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi sırasında eski okul binasında 3 şüphelinin hurda demirleri kamyonete yüklediğini tespit eti.
Ekipler, hurda demirleri çalarak kamyonete yükleyen A.Ç, F.D. ve H.B.E'yi suçüstü yakaladı.
Öte yandan açıklamada, çalınan hurdaların yaklaşık bir ton olduğu belirtildi.
Karapınar, Jandarma, Akçadağ, Malatya, Güncel
Kaynak: AA