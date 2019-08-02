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Malatya'da husumetliler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

MALATYA'da, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan ve tabancaların da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

02.08.2019 19:18 Malatya'da husumetliler arasında silahlı kavga: 2 yaralı
MALATYA'da, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan ve tabancaların da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Şifa Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan iki grup sokakta karşılaştı. Gruptakiler arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Selim Kırteke (35) ve Deniz Ada (31) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kantteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan Kırteke'nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye, aralarında özel harekat polislerinin de olduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Polis, olayda kullanılan tabanca ile çok sayıda boş kovanı toplarken, tabancayı ateşleyeni tespit etmek için de çalışma başlattı.



Polis, Selim, Güncel

Kaynak: DHA

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