13.06.2019 21:23
Haberler»Güncel » Haber

Malatya'da husumetlisini tüfekle vurarak yaraladı

Malatya'da husumetlisini tüfekle vurarak yaraladıMALATYA'da, aralarında borç-alacak nedeniyle husumet bulunan Miraç E., H.B.'nin ateşlediği av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı.

Malatya'da husumetlisini tüfekle vurarak yaraladı
MALATYA'da, aralarında borç-alacak nedeniyle husumet bulunan Miraç E., H.B.'nin ateşlediği av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Yenihamam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında borç-alacak nedeniyle husumet bulunan H.B. ile Miraç E. bir iş hanında karşılaştı, tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle H.B.'nin ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar Miraç E.'ye isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerine gelen polis, boş kartuşları toplayıp, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan H.B.'yi av tüfeğiyle yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Malatya'da husumetlisini tüfekle vurarak yaraladı
Kaynak: DHA
Malatya, Güncel

Son Dakika Haberleri
23:10 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 57 - Anadolu Efes: 74
23:10 Anadolu Efes, Fenerbahçe karşısında bu sezon 6. kez kazandı
23:10 Final serisi Anadolu Efes avantaj kazandı
23:09 Otobüsün çarptığı yaya öldü
23:09 Kahramanmaraş'ta yıldırım düştü, karı-koca yaralandı
23:07 Anadolu Efes seride öne geçti
23:06 Ağıla yıldırım düştü, 24 keçi öldü
23:06 Uluslararası ESOK Rallisi
23:05 Kahvehanede oyun oynadığı arkadaşlarını kurşun yağmuruna tuttu
23:05 Sivas'ta minibüs devrildi: 10 yaralı
23:05 Ali Muhammed, 150. maçına çıktı
23:05 Sırbistan'da Krstajic dönemi sona erdi
23:04 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes (EK FOTOĞRAFLAR)
23:04 Karabük'te trafik kazaları: 4 yaralı