29.06.2019 01:10
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Malatya'da husumetlisini tüfekle vurarak yaraladı

Malatya

MALATYA'da, Cihan A., aralarında husumet bulunan Mahir B.'yi tüfekle vurarak yaraladı.

MALATYA'da, Cihan  A., aralarında husumet bulunan Mahir B.'yi tüfekle vurarak yaraladı.
Olay, gece saatlerinde Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cihan A., aralarında husumet bulunan Mahir B.'nin oturduğu Alsancak Caddesi'ndeki evine gitti. İkili arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Cihan A.'nın ateşlediği av tüfeğinden çıkan saçmalar Mahir B.'ye isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Mahir B. sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerine gelen polis, boş kartuşları toplayıp, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan Cihan A.'yı av tüfeğiyle yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Malatya
Kaynak: DHA
Polis , Malatya , Güncel

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