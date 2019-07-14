14.07.2019 14:57
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Malatya'da huzur uygulaması

Malatya

Malatya'da polis ekipleri tarafından huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Malatya'da polis ekipleri tarafından huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2019-3" Malatya'da 109 ekip, 723 personel, 1 dedektör köpeğin katılımı ile 15 sabit uygulama noktasında yapıldı.

Uygulamada, 2 bin 67 şahsın GBT sorgulaması yapılırken 263 araç kontrol edildi 12 araç sürücüsüne 3 bin 160 TL ceza uygulandı. Uygulama kapsamında 207 umuma açık yer de kontrol edilirken 12 ruhsatsız iş yeri ile ilgili tutanak tanzim edildi ve 4 şahsa Kababahatler Kanunu kapsamında 612 TL ceza yazıldı.

Ayrıca Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler ve Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timlerince yapılan uygulama ve çalışmalarda ise, 6 bin 835 şahsın GBT sorgulaması yapıldı, 1 kayıp şahıs,4 aranan şahıs ve 16 yoklama kaçağı yakalandı. - MALATYA
Kaynak: İHA
Malatya, Polis, Huzur, 3. Sayfa

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