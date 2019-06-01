01.06.2019 15:46
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Malatya'da huzur ve trafik uygulaması

Malatya

Ülke genelinde eş zamanlı olarak Malatya'da da Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması gerçekleştirildi.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak Malatya'da da Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması gerçekleştirildi.

Gün sabah 08.00-24: 00 saatleri arasında Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı 120 ekip, 464 personel, 2 dedektör köpek ile 15 sabit uygulama noktasında denetim gerçekleştirildi.

Huzur uygulamasında 13 okul önü, 12 servis aracı ve umuma açık ile 54 yer kontrol edilirken, 1 servis aracına 216 TL para cezası uygulandı. Denetimlerde 3 bin 353 şahsın GBT sorgusu yapılırken aranması bulunan 7 şahıs yakalanarak haklarında gerekli işlemler yapıldı.

Ayrıca denetimlerde 486 araç kontrol edilerek 33 araç sürücüsüne 6 bin 494 TL cezai işlem uygulandığı da bildirildi. Uygulama esnasında 1 araç ise trafikten men edildi. - MALATYA
Kaynak: İHA
3. Sayfa

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