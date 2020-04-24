Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Malatya'da ihtiyaç sahibi 2 bin kişiye evlerinde sıcak yemek ikramı yapılacak

Malatya'da ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan sıcak yemekler, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde yaklaşık 2 bin kişiye evlerinde teslim edilecek.

24.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:38
Malatya'da ihtiyaç sahibi 2 bin kişiye evlerinde sıcak yemek ikramı yapılacak
Malatya'da ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan sıcak yemekler, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde yaklaşık 2 bin kişiye evlerinde teslim edilecek.
Valilik koordinesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılay, İnönü Üniversitesi, merkez Battalgazi ve Yeşilyurt belediyelerinin iş birliğiyle hazırlanan günlük sıcak yemekler, kentte yalnız yaşayan ihtiyaç sahiplerinin evlerin götürülecek.
Vali Aydın Baruş ve beraberindekiler üniversitenin sosyal tesislerinde hazırlanan yemekleri inceledi.
İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Baruş, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ulaştırılması için 12 araçlık bir filo oluşturulduğunu belirtti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tetbirleri kapsamında bazı uygulamaların hayata geçirildiğini dile getiren Baruş, şöyle konuştu:
"65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirildi. Bazı yaşlı büyüklerimizin yakınları da çevrelerinde olmadığından yemeklerini kendileri pişirememe noktasında ihtiyaç sahibiler. Ramazan ayında soframıza giderek, sıcak çorbaya kaşığımızı sallayabiliyoruz ama bunu yapamayan insanlar da var. Bunu düşünerek yola çıktık. Şimdilik Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde 690 aile tespit ettik. Buradan yaklaşık 2 bin kişiye günlük yemek çıkarılacak."
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da ramazanın birlik, bereket ve rahmet ayı olduğuna dikkati çekerek, ihtiyaç sahibi vatandaşların Valilik, Kızılay, Büyükşehir ile Yeşilyurt ve Battalgazi belediyelerinin çağrı merkezlerini arayarak sıcak yemek talebinde bulunabileceğini söyledi.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise ihtiyaç sahiplerine katkı sağlamak için üniversitenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini ifade etti.
Türk Kızılay Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Yalçın da el birliğiyle hazırlanan sıcak yemeklerin belediyelerin desteğiyle dağıtılacağını aktardı.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise sıcak yemekle kimsesi olmayan vatandaşları iftar sofrasında sevindirmiş olacaklarını aktardı.

Kaynak: AA

Etiketler: Battalgazi, Yeşilyurt, Kızılay, Malatya, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronadan ölen hastanın yakınları, kadın doktora oksijen tüpüyle saldırdı! Doktor, Twitter’dan yardım istedi Haberler
Koronadan ölen hastanın yakınları, kadın doktora oksijen tüpüyle saldırdı! Doktor, Twitter'dan yardım istedi
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı Haberler
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı
Türkiye’nin korona hastası vatandaşını ülkeye getirmesi İsveç basınında Haberler
Türkiye'nin korona hastası vatandaşını ülkeye getirmesi İsveç basınında
’Öldü’ denilen Kim Jong-un’dan haber var Haberler
"Öldü" denilen Kim Jong-un'dan haber var
Bakan Koca’dan dikkat çeken paylaşım: Biri tuz yerine Koronavirüs uzatabilir Haberler
Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Biri tuz yerine Koronavirüs uzatabilir
74 yaşındaki Ajda Pekkan’dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım Haberler
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
4 günlük yasakta kaç kişiye ceza kesildi? İçişleri sayıyı paylaştı Haberler
4 günlük yasakta kaç kişiye ceza kesildi? İçişleri sayıyı paylaştı
Özgü Namal’dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor Haberler
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Haberler››Güncel››Malatya'da ihtiyaç sahibi 2 bin kişiye evlerinde sıcak yemek ikramı yapılacak - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:56: Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü - Haber 22:50: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan ramazan ayı mesajı - Haber 22:44: Sudan'dan Port Sudan Limanının BAE'ye satılacağı iddialarına yalanlama - Haber 22:33: Gökyüzünde sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü - Haber 22:30: Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ehliyetsiz sürücüye ceza - Haber 22:15: Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları doktora saldırdı - Haberler 22:10: Güney Kore'ye göre Kim Jong-un hayatta ve durumu iyi - Haber 22:06: Son Dakika: İtalya'da koronavirüse tedbirleri 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak gevşetilecek - Haber 21:09: Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi - Haber 19:27: Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka bugün kaydedildi - Haber