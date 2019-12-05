Haberler » Güncel » Malatya'da ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı yardımı - Haber

Malatya'da ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı yardımı

Malatya'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı yardımında bulunuldu.

05.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:22Malatya'da ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı yardımı
'da, Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı yardımında bulunuldu.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ilçesi Hatunsuyu İlkokulu'nu ziyaret ederek, ihtiyaç sahibi öğrencilere 800 çift ayakkabı dağıttı.
Sadıkoğlu, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin kış aylarında okullarına rahat bir şekilde gidip gelebilmeleri için destek olduklarını belirtti.
En büyük gayelerinin öğrencilerin başarısı olduğunu ifade eden Sadıkoğlu, "İnşallah bu öğrencilerimiz büyük başarılar elde ederek güzel yerlere gelirler. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak elimizden gelen bütün gayreti göstermeye devam edeceğiz." dedi.
Programa İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, personeller ve öğretmenler de katıldı.

Battalgazi, Türkiye, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:11 Türk Sağlık-Sen'den döner sermaye basın açıklaması - Haber
18:11 Sakarya sahile vuran işaret fişeği endişelendirdi - Haber
18:10 Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin çıkarıldığı kanun Mecliste kabul edildi - Haber
18:10 Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 7 yaralı - Haber
18:05 Başkan Kaplan, Koçarlı'da seçimle göreve gelen kadınları unutmadı - Haber
17:48 Son dakika: Fikirtepe'de metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var - Haber
17:16 Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener isyan etmişti! İşte trol ile avlanan balıkçıların kopardığı optik kablolar - Haber
16:52 Ceren Özdemir'in katilini yakalatan esnaf konuştu: Başka insanların ölmemesi için yaptım - Haber
16:30 Bira fabrikasında toz sıkışmasından dolayı patlama: 4 yaralı - Haber
15:53 Eşinin kaynar su dökerek yaktığı kadın, o anları anlattı: Yapma diye yalvardım - Haber
5.12.2019 18:13:19