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Malatya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

18.09.2019 15:39Malatya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kuzey Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada F.M., E.E. ve A.E. aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralanırken, C.K. ile H.K. olay yerinden kaçtı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede incelemede bulunurken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayın şüphelileri C.K. ile H.K. yakalanarak gözaltına alınırken, başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA


Battalgazi, Malatya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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