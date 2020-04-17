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Malatya'da iki motosiklet bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, iki motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

17.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:26
Malatya'da iki motosiklet bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Malatya 'nın Akçadağ ilçesinde, iki motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, T. S. U. (27) idaresindeki 44 ABR 935 plakalı motosiklet ve S.B. (53) idaresindeki 60 AAH 323 plakalı motosiklet, Akçadağ ilçesi Sultansuyu mevkisinde bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan motosiklet sürücüleri 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Acil Servis, Akçadağ, Malatya, Güncel
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