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Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralıMalatya'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

08.12.2019 19:28 | Son Güncelleme: 08.12.2019 19:31
'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Malatya'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Mahallesi'nde meydana geldi. A.E. yönetimindeki 05 LR 362 plakalı otomobil ile A.B., yönetimindeki 44 ABF 146 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çağrılan itfaiye erleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kendirli, Malatya, Güncel

Kaynak: DHA


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