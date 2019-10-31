Haberler » Güncel » Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıMalatya'da, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

31.10.2019 20:58
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Malatya'da, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Barguzu Caddesi'nde Abdulbaki Torun yönetimindeki 46 DP 528 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GF 7522 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Torun ile 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Bostanbaşı, Malatya, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
21:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'de mülteci şehri açıklaması: Gerekirse biz kurarız, Adnan Polat'ın da hayır için kapısını çalarız
21:36 "Türk milletine sallanan hiçbir parmak sağlam kalmamıştır"
21:36 Süper Loto çekildi (1)
21:35 Z-Kütüphane açılışları
21:30 THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreni - Bakan Çavuşoğlu
21:28 Trump, İngiltere seçimleri öncesi İşçi Partisi liderini hedef aldı
21:22 Erdoğan: "Bugün Türkiye, sağlık alanında dünyanın en önde gelen ülkelerinden biridir"
31.10.2019 21:39:05