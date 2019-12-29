Haberler » 3. Sayfa » Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haberler

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

29.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:00 Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Recai Kutan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mahmut T. idaresindeki 44 EZ 646 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AB 4541 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.Kaza da araç sürücülerinden Mahmut T. ile Fatma T., Mehmet Emin T.,Zeynep T. yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:43   Irkçı lider Wilders'tan yeni provokasyon! Hz. Muhammed konulu karikatür yarışması düzenledi - Haberler
16:38   Pancar yüklü tır devrildi, karayolu pancar tarlasına döndü - Haberler
16:36   Başkent'te yürek yakan kadın cinayeti - Haberler
16:07   HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Batman'da - Haberler
16:02   Hırsızlık yapan şahıs yakayı ele verdi - Haberler
15:42   Mağaza çalışanı kadının soyguncuyu durdurduğu anlar 6 milyon kez izlendi - Haberler
15:34   İngiliz hükümeti yanlışlıkla Onur Listesi'nde yer alanların adresini yayınladı - Haberler
15:24   Diyarbakır aynı iş yerinden aldıkları tatlılardan yiyen 60 kişi, hastanelik oldu - Haberler
15:08   Denizli'de kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 4 zanlı tutuklandı - Haberler
14:01   76 yaşındaki kadın çöken balkonla birlikte düştü - Haberler
29.12.2019 16:47:29