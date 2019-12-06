Haberler » Güncel » Malatya'da iki ruhsatsız silah ele geçirildi - Haber

Malatya'da iki ruhsatsız silah ele geçirildi

Malatya'da, polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 2 ruhsatsız silah ele geçirilirken, bir iş yerini kurşunlayan şüpheli gözaltına alındı.

06.12.2019 23:08 | Son Güncelleme: 06.12.2019 23:14Malatya'da iki ruhsatsız silah ele geçirildi
'da, polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 2 ruhsatsız silah ele geçirilirken, bir iş yerini kurşunlayan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde yaptığı uygulamada durumdan şüphelendiği 44 DM 75 plakalı aracın sürücüsü M.Y'yi durdurdu.
Araç içerisinde yapılan aramada bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Merkez Battalgazi ilçesi Cezmi Kartay Caddesi'nde yapılan uygulamada ise durumundan şüphelenilen G.S'nin üst aramasında 1 ruhsatsız silah, 6 mermi ve alüminyum folyo içerisine saklanmış 1,70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Öte yandan Merkez Battalgazi ilçesinde bulunan 2 iş yerine silahlı saldırı ve bir ilkokulda tehdit olayı gerçekleştirdiği iddia edilen E.Ö. polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:23 BAHÇELİEVLER'DE HASTANEDEKİ SALDIRI KAMERADA 3(Doktorun açıklamasıyla) - Haber
23:22 Güngören'de çalışanına ceza veren başkan yardımcısı görevden alındı - Haber
23:21 Finike'de fuhuş operasyonu: 12 tutuklama - Haber
23:20 Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu, İstanbul'da sahne aldı - Haber
23:20 TİHA İLK UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ(Tamamı) - Haber
22:49 Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali İstanbul'da gerçekleştirildi - Haber
22:46 'Dur' ihtarına uymayıp kaçarken kaza yaptı, otomobilinden cephanelik çıktı - Haber
20:30 Tartıştığı şahsı sokak ortasında öldürdü: Dehşet anları kamerada - Haber
20:25 Okul koridorunda dehşet! Arkadaşı ile kavga eden öğrenci okula silahla geldi - Haber
20:06 Yaşlı adam, cami tuvaletinde ölü bulundu - Haber
6.12.2019 23:34:21