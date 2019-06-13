13.06.2019 17:14
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Malatya'da ilaçlama çalışmaları

Malatya

Malatya'da haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları sürüyor.

Malatya'da haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları sürüyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bahar aylarının aşırı yağışlı geçmesi dolayısıyla bu yıl beklenenin üzerinde artış gösteren haşerelere karşı mücadele devam ediyor.
Belediye ekipleri, 30 araç, 195 makine ve teçhizatla üreme noktalarındaki periyodik olarak ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlardan gelen en yoğun taleplerden birinin haşereyle mücadele olduğunu belirtti.
Konunun uzmanlarıyla bir araya geldiklerini ifade eden Gürkan, şöyle devam etti:
"Teknik ekiple yaptığımız toplantılar neticesinde farklı ilaç türlerinin kullanılması gerektiğini söylediler. İlaçları kısa bir sürede temin ederek, 30 araç 195 makine teçhizat ve 70 ekiple bu çalışmaları geceli gündüzlü yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz. Malatya kent merkezi ve ilçelerinde çalışmalar devam ediyor. Çağrı merkezimize gelen bütün şikayetleri takip ediyoruz."
Kaynak: AA
Malatya, Güncel

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