Haberler » Güncel » Malatya'da ilan ve reklam vergisi uyarısı - Haber

Malatya'da ilan ve reklam vergisi uyarısı

Ocak ayında başlayan ve 2 taksit halinde ödenen ilan ve reklam vergilerinin 2. taksit ödemeleri 2 Aralık 2019 tarihinde sona erecek.

12.11.2019 15:31 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:36Malatya'da ilan ve reklam vergisi uyarısı
Ocak ayında başlayan ve 2 taksit halinde ödenen ilan ve reklam vergilerinin 2. taksit ödemeleri 2 2019 tarihinde sona erecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde yer alan ana arterlerdeki mükelleflerin, ilan ve reklam vergilerinin 2. taksitlerini 2 Aralık Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödemeleri gerektiği belirtilerek, sıkışıklığa meydan verilmemesi, cezalı ve mağdur duruma düşmemeleri için vergilerini son güne bırakmamaları istendi.

Ayrıca açıklamada ödemelerin mesai saatleri içerisinde Büyükşehir Belediyesi veznelerine yapılabileceği, www.malatya.bel.tr internet sitesindeki e-belediye uygulaması üzerinden de günün 24 saat gerçekleştirilebileceği duyuruldu. - MALATYA

Malatya, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:50 Katalonya yönetiminin bağımsızlık girişimine yargıdan "jet" fren
15:49 Düzce'deki depremde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
15:48 Böceklenen unları piyasaya sürmeye hazırlanırken yakalandılar
15:43 Burhaniye'de engelli çocuklar unutulmadı
15:48 Eski ingiliz istihbarat subayının öldüğü ev havadan görüntülendi
15:27 Termometrelerin 23 dereceyi gördüğü İstanbul'da vatandaşlar denize girdi
15:26 Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 250 bin lira ele geçirildi
15:23 7 farklı kadınla evlenen kişi, suskunluğunu bozdu: Hepsinin birbirinden haberi vardı
15:18 Fitch, 20 Türk bankasının kredi notu görünümünü yükseltti
14:54 Orhan Pamuk'un simitçiye "Merhaba poğaçacı" demesi sosyal medyada olay oldu
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12.11.2019 15:50:31