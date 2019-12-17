Haberler » Güncel » Malatya'da ilkokul öğrencilerine tiyatro gösterisi yapıldı - Haber

Malatya'da ilkokul öğrencilerine tiyatro gösterisi yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından ilkokullarda tiyatro etkinliği düzenledi.

17.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:40Malatya'da ilkokul öğrencilerine tiyatro gösterisi yapıldı
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından ilkokullarda tiyatro etkinliği düzenledi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Şaban sınıfımızda" adlı gösteriyi Yeşilyurt Kılıçaslan İlkokulu'nda öğrencilerle buluşturdu.
Sinema sanatçısı Kemal Sunal'ın rol aldığı filmlerden kesitlerin canlandırıldığı tiyatro gösterisinde öğrencilere Kemal Sunal'ın yardımseverlik yönü anlatıldı.
Gösterinin ardından öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Şehir Tiyatrosu, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:02 Bursalı öğretmenlerden Eruhlu öğrencilere yardım eli - Haber
17:01 "Nakliyeci hırsızlar" yakalandı - Haber
17:01 Kafe cinayeti şüphelisi adliyede - Haber
17:01 Otomobilin köprünün beton blokuna çarptığı kazada ölü sayısı 4'e çıktı - Haber
16:56 17 Aralık Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu - Haber
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Haber
16:26 3 bin liralık telefonun çiftini 350 liraya bulunca sipariş etti, paketi açınca büyük şoku yaşadı - Haber
16:10 AK Parti Hanak İlçe Başkanı görevinden istifa etti - Haber
15:11 Son Dakika: 1 milyon TL ödülle aranan Karker Deşti kod adlı terörist öldürüldü - Haber
14:50 Üç aylık bebeğini sığındığı eve bırakıp kaçtı - Haber
17.12.2019 17:03:18