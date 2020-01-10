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Malatya'da inşaat malzemeleri çalan 2 şüpheli yakalandı

Malatya'da, 19 hırsızlık olayının şüphelileri, 1200 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek yakalandı.

10.01.2020 22:58 | Son Güncelleme: 10.01.2020 23:16Malatya'da inşaat malzemeleri çalan 2 şüpheli yakalandı
'da, 19 hırsızlık olayının şüphelileri, 1200 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan çalışma neticesinde, farklı tarih ve mahallelerde inşaatlar ve iş yerlerinden 19 hırsızlık olayının aynı kişiler tarafından yapıldığı belirlendi.
Hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölgelerdeki 1200 saatlik güvenlik kamera kaydını inceleyen ekipler, kimlikleri belirlenen şüpheliler H.Ç ile Y.K'yi yakaladı. Zanlıların, çaldıkları inşaat malzemelerini satın aldığı tespit edilen Ö.D'de gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çalınan malzemelerden 141 türden 3 bin parça bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç. ve Y.K, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Ö.D, ise serbest bırakıldı.
Öte yandan, 19 hırsızlık olayında çalınan malzemelerin değerinin 3 milyon lira civarında olduğu belirtildi.

Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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