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Malatya'da inşaatlara beton dökümü durduruldu

Malatya'da depremden sonra inşaatlara beton dökümü durduruldu.

02.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:01Malatya'da inşaatlara beton dökümü durduruldu
'da depremden sonra inşaatlara beton dökümü durduruldu. Artçı depremlerin devam etmesinden dolayı böyle bir karar alındığı bildirildi.

Malatya İnşaat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcısı ve Malatya İnönü Üniversitesi İnşaat Bölümü Teknik Programlar Öğretim Görevlisi Vehbi Aluçlu yaptığı açıklamada, "Artçı depremlerin devam ettiği bir dönemde, beton dökümünün durdurulması mantıklı. Artçı depremler, depremin olduğu günden 1-1,5 ay süreyle devam etmesini bekliyoruz. Artçı deprem bitene kadar tahminen 1-1,5 ay kadar beton dökülmemesi isabetlidir" ifadelerini kullandı.

Aluçlu, "İnşaatta ölü denilen sezondayız. Eksi 5 derecenin altında beton dökülmesi zaten sakıncalı. Dolayısıyla, inşaatlara beton dökümünün durdurulması isabetli bir karardır" dedi. - MALATYA

İnşaat Mühendisleri Odası, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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