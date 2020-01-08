Haberler » 3. Sayfa » Malatya'da iş kazası: 1 ağır yaralı - Haberler

Malatya'da iş kazası: 1 ağır yaralı

Malatya'da bir fabrikada kaynayan şerbet kazanına düşen işçi ağır yaralandı.

08.01.2020 16:23 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:28Malatya'da iş kazası: 1 ağır yaralı
'da bir fabrikada kaynayan şerbet kazanına düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, ilçesi'ne bağlı Özalper Mahallesi'nde bulunan Şeker Fabrikası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada işçi olarak çalışan Kamil E. henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı dengesini kayıp ederek kaynayan şerbet kazanına düştü.Durumun fark edilmesi üzerine bulunduğu yerden diğer işçiler tarafından çıkarılan Kamil E. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince önce Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine daha sonra ise Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Kamil E.'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi sürerken polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:15  Bayrampaşa'da çatı yangını - Haberler
17:13  Beşiktaş Kaymakamlığı: "Çatı çökmesinde 6 vatandaş yaralanarak hastanelere kaldırıldı" - Haberler
17:07  Çerçioğlu ve Soyer'den Mansur Yavaş'a destek ziyareti - Haberler
17:05  Düğünden dönen ailenin otomobiline ateş eden zanlıdan şaşırtan ifade Açıklaması - Haberler
17:05  Milletvekili Dülger'den Garnizon komutanı Cihanoğlu'na ziyaret - Haberler
16:31  Ceren'in katiline oy birliği ile verilen 'akıl sağlığı' raporunun detayları ortaya çıktı - Haberler
16:23  Arabasına kar topu atan çocuklara 5 el ateş etti - Haberler
16:05  Oturdukları evin camından dereye düşen genç kadın yaşamını yitirdi - Haberler
15:57  Son dakika: İstanbul'da bir AVM'de çatı çöktü! 3 yaralı - Haberler
15:15  Son dakika: NATO, ABD üslerini bombalayan İran'ı kınadı - Haberler
8.01.2020 17:25:07