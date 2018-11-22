Malatya'da İş Kazası: 1 Yaralı

22 Kasım 2018 Perşembe 15:16



22 Kasım 2018 Perşembe 15:16

Malatya'da bir kurs merkezinde meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.Merkez Battalgazi ilçesine bağlı Dabakhane Mahallesi Halep Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kurs merkezinde çalışan Abuzer Tok'un çatı içerisinde baca temizliği yaptığı sırada ayağının bastığı alanda çöküntü oluştu.Çöküntü nedeniyle yaklaşık 1 metrelik yükseklikten düşen ve yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tok'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan kazanın "çatı çökmesi" ihbarıyla yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi ile UMKE görevlileri sevk edildi. Durumun anlaşılmasının ardından ekipler normale döndü.