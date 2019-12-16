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Malatya'da iş yeri yangını korkuttu

Malatya'da küçük sanayi sitesinde meydana gelen yangında 3 iş yeri zarar gördü.

16.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:15Malatya'da iş yeri yangını korkuttu
'da küçük sanayi sitesinde meydana gelen yangında 3 iş yeri zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre gece yarısı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Çavuşoğlu Mahallesi Verimli sokak üzerindeki bir iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın yandaki 2 iş yerinin çatısına da sıçradı.

Güçlükle kontrol altına alınan yangın sonrasında 1 iş yerinde kısmen maddi hasar oluşurken, 2 iş yerinin de çatısı yangında zarar gördü. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - MALATYA

çavuşoğlu mahallesi, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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