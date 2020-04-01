Malatya'da iş yerleri de dezenfekte ediliyor

Korona virüs salgınına karşı önlemler artarken Malatya 'da özel iş yerlerinde dezenfekte çalışmaları yoğun olarak devam ediyor.



Malatya'da halıcı esnaflarından olan Mehmet Yılmaz, korona virüs tedbirleri konusunda, "Toplum olarak ve esnaflar olarak özellikle duyarlı olmamız gerekiyor. İşimiz hizmet sektörü. Hijyen sektöründe olduğumuzdan dolayı temizliği ön planda tutmamız gerekiyor. Gerek çalışanlarımız ve gerekse müşterilerimiz için dezenfekte yapıyoruz. İş yerimizde çalışanlarımıza maske ve eldivenle çalışıyoruz. Malatyalılar kurallara uysun evde kalsın, biz halılarını evden alırız ve yıkarız tekrar eve teslim ederiz. Biz onların halılarını yıkarız" şeklinde konuştu.



Şekerleme işi yapan esnaf Cemil Kocaman ise korana virüsün tüm dünya da olduğu gibi Türkiye 'de etkili olduğunu belirterek, korona virüsün önünün kesilmesi için herkesin üzerine düşeni yapıp, kurallara uymaları gerektiğini vurguladı. Kocaman, devletin gerekti tedbirleri aldığını ve açıklanan kurallara uyulması gerektiğini kaydederek, "Bizde sağlımız ve çalışanlarımız için daha kaliteli ve müşterilerimize daha sağlıklı ürün vermek adına dezenfekte çalışması yaptırıyoruz. Hayat eve sığar siz evinizde kalın. Bu zor günlerin geçeğine inanıyorum. Bizde sağlık adına işyerimizi dezenfekte yapıyoruz. Sosyal mesafeye kurallarına uygun olarak çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA