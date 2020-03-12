Malatya'da 'İstiklalden istikbale' yürüyüşü
12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında Malatya'da 'İstiklalden istikbale' yürüyüşü düzenlendi.
12.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:39
12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında Malatya 'da 'İstiklalden istikbale' yürüyüşü düzenlendi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen program kapsamında Öğretmenevi önünde başlanan yürüyüş İnönü Caddesi Kapalı Çarşı üstüne kadar sürdü. Mehteran takımının da eşlik ettiği yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk Bayrakları ile birlikte yürüdü. Malatyalıların da büyük ilgi gösterdiği yürüyüşe Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Memur Sen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Minik öğrencilerin askeri kıyafetle katıldığı yürüyüş, Kaplı Çarşı üstünde Mehmet Akif Ersoy ve şehitler için yapılan dua ile son buldu. - MALATYA
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen program kapsamında Öğretmenevi önünde başlanan yürüyüş İnönü Caddesi Kapalı Çarşı üstüne kadar sürdü. Mehteran takımının da eşlik ettiği yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk Bayrakları ile birlikte yürüdü. Malatyalıların da büyük ilgi gösterdiği yürüyüşe Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Memur Sen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Minik öğrencilerin askeri kıyafetle katıldığı yürüyüş, Kaplı Çarşı üstünde Mehmet Akif Ersoy ve şehitler için yapılan dua ile son buldu. - MALATYA
Kaynak: İHA
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