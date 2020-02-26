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Malatya'da itfaiye aracının devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı

Malatya'da, itfaiye aracının devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

26.02.2020 18:54 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:54Malatya'da itfaiye aracının devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı
'da, itfaiye aracının devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hanifi Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaza yapan itfaiye aracının bölgede meydana gelen depremlerden dolayı çatılarda tehlike arz eden cisimlerin alınması için kent merkezinden ilçesine gönderilen merdivenli araç olduğunu söyledi.
aracının kent merkezine dönüşü esnasında kaza yaptığını aktaran Acar, "Malatya-Pütürge yolunda araç kaza yapmış ve sürücüsü yaralanmıştır. 112 Acil Servis ekipleri tarafından arkadaşımız hastaneye kaldırıldı. İlk bilgilere göre hayati tehlikesi yok." ifadelerini kullandı.

Pütürge, Malatya, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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