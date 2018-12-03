Malatya'da Jandarma Ekipleri Uygulama Yaptı

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:56



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:56

Malatya'da jandarma ekiplerince genel asayiş uygulaması yapıldığı bildirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş, trafik, kaçakçılık, istihbarat ve patlayıcı madde imha timlerinin katılımıyla genel uygulama yapıldı.Uygulamada 2 bin 783 kişinin kimlik sorgusu yapıldı ve 2 kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandı.Trafik yönünden yapılan kontrollerde de bin 60 aracın denetlendi ve 29 araca 7 bin 37 lira ceza kesildi, 8 araç da trafikten men edildi.