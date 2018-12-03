03 Aralık 2018, 16:56
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Malatya'da Jandarma Ekipleri Uygulama Yaptı

Malatya

Malatya'da jandarma ekiplerince genel asayiş uygulaması yapıldığı bildirildi.

Malatya'da jandarma ekiplerince genel asayiş uygulaması yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş, trafik, kaçakçılık, istihbarat ve patlayıcı madde imha timlerinin katılımıyla genel uygulama yapıldı.

Uygulamada 2 bin 783 kişinin kimlik sorgusu yapıldı ve 2 kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

Trafik yönünden yapılan kontrollerde de bin 60 aracın denetlendi ve 29 araca 7 bin 37 lira ceza kesildi, 8 araç da trafikten men edildi.
03 Aralık 2018 Pazartesi 16:56