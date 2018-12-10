Malatya'da Jandarma Ekipleri Uygulama Yaptı

Malatya
'da jandarma ekiplerince genel asayiş uygulaması yapıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma
Komutanlığına bağlı asayiş, trafik, kaçakçılık, istihbarat ve patlayıcı madde imha timlerinin katılımıyla genel uygulama yapıldı.
Uygulamada 2 bin 75 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 106 umuma açık yer denetlendi. Kontroller sonucunda 3 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.
Trafik yönünden yapılan kontrollerde de bin 219 araç denetlendi ve bunun sonucunda 18 araca 6 bin 906 lira ceza kesildi, 1 araç da trafikten men edildi.
Malatya,Jandarma
10 Aralık 2018 Pazartesi 18:16