Malatya'da Jandarma Ekipleri Uygulama Yaptı

Malatya
'da jandarma ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma
Komutanlığına bağlı asayiş, trafik, kaçakçılık, istihbarat ve patlayıcı madde imha timlerinin katılımıyla, halkın huzur ve güveninin temini ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla, "şok yol kontrol ve araması ve umuma açık yerlerin kontrolü" uygulaması yapıldı.
Uygulamada 2 bin 593 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 123 umuma açık yer denetlendi. Kontroller neticesinde 11 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Bin 166 araç sorgulandı, 20 araca 6 bin 868 lira cezai işlem uygulandı.
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA