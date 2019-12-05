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Malatya'da jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi

Malatya'da, jandarma trafik timleri tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla öğrencilere trafik eğitimi verildi.

05.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:18Malatya'da jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi
'da, jandarma trafik timleri tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla öğrencilere trafik eğitimi verildi.
İlçe Komutanlığına bağlı jandarma trafik timleri Elele Özel Eğitim ve Rehabilatasyon Merkezi öğrencilerine trafik eğitimi verdi.
Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek tarafından öğrencilere trafik kuralları görsel sunu eşliğinde anlatıldı.
"Trafik Dedektifleri ile Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" projeleri hakkında bilgi veren Dilek, trafik kazalarında insan kusurlarının büyük olduğunu belirtti.
Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Dilek ve Astsubay Yeşim Kutluca daha sonra, öğrencilere boyama kitabı, trafik dedektifleri kimlik kartı ve çikolata verdi.

Engelliler Haftası, Yeşilyurt, Jandarma, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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