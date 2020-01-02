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Malatya'da, jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi

Malatya'da, jandarma ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.

02.01.2020 17:18 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:34 Malatya'da, jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi
'da, jandarma ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.
İlçe Komutanlığına bağlı trafik timleri, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında yeni yılın ilk gününde 19 Mayıs Fatih İlk ve Ortaokulu'ndaki öğrencilere trafikte uyulması gereken kuralları anlattı.
Öğrenci ve öğretmenlere sunum eşliğinde trafikte dikkat edilmesi gereken hususları anlatan Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Murat Dilek, "Projeyle, trafik içindeki en savunmasız grup olan çocuklarımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve onlara daha güvenli bir trafik ortamı sağlamayı amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.
Dilek, daha sonra öğrencilere kavşaklarda ve kara yolunda yaya geçiş kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanımının önemini anlatarak, öğrencilerin trafik işaret ve levhalarına uymalarını istedi.
Eğitimin ardından öğrencilere trafik dedektifi kartı ve bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.
Öte yandan Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında jandarma timlerince 3-17 yaş grubundaki çocuklara yönelik bilgilendirme seminerlerinin devam edeceği bildirildi.

Yeşilyurt, 19 Mayıs, Jandarma, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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