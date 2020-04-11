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Malatya'da jandarma, vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine götürüyor

Malatya'da jandarma, vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine götürüyorMALATYA'da jandarma ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkama yasağının getirilmesinin ardından kırsal mahallelerde oturan vatandaşların isteklerini evlerine teslim ediyor.

11.04.2020 21:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 22:01
Malatya 'da jandarma, vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine götürüyor
MALATYA'da jandarma ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkama yasağının getirilmesinin ardından kırsal mahallelerde oturan vatandaşların isteklerini evlerine teslim ediyor. Ekipler, sokakta yaşayan hayvanlar için de çeşitli bölgelere yiyecek bırakıyor.
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapsamında, 30 Büyükşehir ile Zonguldak'ta 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından yasak kapsamında Malatya'da da halk evlerinde kaldı. Kırsal mahallelerde oturan ve dışarı çıkamayan vatandaşlara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yardım ediyor. Ekipleri arayan vatandaşlar, isteklerini söylüyor. Ardından jandarma, istenilen erzakları evlerine ulaştırıyor.
Ayrıca ekipler, sokak hayvanlarını da unutmayarak yaşadıkları bölgelere yiyecek bırakıyor. Malatya’da jandarma, vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine götürüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Jandarma, Malatya, Güncel
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