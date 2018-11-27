Malatya'da Jandarmadan Yol Kontrolü

Malatya
'da jandarma ekiplerince yol kontrolü yapıldı.
Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kuruluş yıl dönümü olarak kabul edilen 27 Kasım'da halkın toplu olarak bulunabileceği alanlarda güvenlik durumu üst seviyede tutuldu.
Mevcut kamu düzeninin sağlanması, güven ve huzur ortamının devamlılığı için muhtemel suçların ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla adli makamlarca arama kaydı bulunan şüphelilerin, araçlarının yakalanması ve tespit edilen suç delilerinin ele geçirilmesi için yol kontrolü gerçekleştirildi.
Asayiş, kaçakçılık, istihbarat, trafik, olay yeri inceleme, terörle mücadele, patlayıcı madde imha timleriyle dedektör narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamada, 2 bin 539 kişiyle bin 280 aracın sorgulandığı, yapılan arama, sorgulama ve kontrollerde 8 aracın trafikten men edildiği, 16 araca 11 bin 397 lira ceza yazıldığı bildirildi.
PKK,Jandarma,Malatya