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Malatya'da kablo çaldıkları iddia edilen iki şüpheli yakalandı

Malatya'da jandarma ekipleri kablo çaldıkları iddiasıyla iki şüpheliyi gözaltına aldı.

23.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:40 Malatya'da kablo çaldıkları iddia edilen iki şüpheli yakalandı
'da jandarma ekipleri kablo çaldıkları iddiasıyla iki şüpheliyi gözaltına aldı.
ilçesi Alhanuşağı Mahallesi'nde devriye gezen İlçe Komutanlığı ekipleri, şüpheli gördükleri 21 AS 174 plaklı pikabın sürücüsüne "Dur" ihtarında bulundu.
İhtara uymayan sürücü, yanındaki kişiyle aracı terk ederek yaya olarak kaçmaya çalıştı.
Ekipler, yoğun sise rağmen M.E.S. ile Y.Ş'yi kovalamaca sonucu yakaladı.
Çevrede ve pikapta arama yapan ekipler, bir telekomünikasyon firmasına ait olduğu belirlenen yaklaşık 2 bin metre kablo ile demir kesme makası, pense ve bir çift eldiven ele geçirdi.
Şüphelilerin kablo çalmak amacıyla Diyarbakır'dan geldikleri öne sürüldü.

Battalgazi, Jandarma, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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