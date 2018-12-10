Malatya'da Kablo Hırsızlığı İddiası

10 Aralık 2018 Pazartesi 18:10



10 Aralık 2018 Pazartesi 18:10

Malatya'da 5 kişi kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alındı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt ilçesi Duranlar Mahallesi girişinde dere yatağında ateş yakıldığı görülmesi üzerine alanda araştırma yaptı.Ekipler, 3 kişiyi çalıntı kabloları yakarken suçüstü yakaladı. Çevrede inceleme yapan ekipler, alanın yaklaşık 25 metre ilerisinde çalıların arasına saklanmış 2 kişiyi daha gözaltına aldı.Ekipler yaptıkları aramada, 350 kilogram bakır kablo, 2 büyük boy projektör, 1 su tesisat kaynak makinesi, kova içerisinde çeşitli çap ve ebatlarda tornavida, kurbağacık, açık ağız anahtarlar ve orak tabir edilen kesici alet, kürek, hassas el terazisi ve iki farklı noktada yakılan yaklaşık 200 kilogram bakır kablo ele geçirdi.