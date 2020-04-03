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Malatya'da kaçak 15 bin bıçak ele geçirildi

MALATYA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak 15 bin 290 bıçak ile çok sayıda şemsiye ve çakmak ele geçirildi.

03.04.2020 16:43 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:43
Malatya'da kaçak 15 bin bıçak ele geçirildi

MALATYA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak 15 bin 290 bıçak ile çok sayıda şemsiye ve çakmak ele geçirildi.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinde yurda kaçak sokulan ürünlerin satıldığını belirledi. Adrese baskın düzenleyen polis, kaçak 15 bin 290 bıçak ile 621 şemsiye ve bin 415 çakmak ele geçirdi. Kaçak ürünlere el koyan polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Şemsi Tebrizi, Polis, Güncel
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