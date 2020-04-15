Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Malatya'da kaçak avcılık yapan 2 kişi yakalandı

Malatya'nın Tohma çayında kaçak avcılık yapan 2 kişiye 10 biner lira para cezası uygulandı.

15.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:44
Malatya'da kaçak avcılık yapan 2 kişi yakalandı
Malatya 'nın Tohma çayında kaçak avcılık yapan 2 kişiye 10 biner lira para cezası uygulandı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında il sınırları iç sularında sazangillere ait balık avcılığının yasaklandığı hatırlatıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince kaçak avcılığın önlenmesiyle ilgili denetimler yapıldığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, yapılan denetimlerde Tohma Çayın'da kaçak avcılık yapan kişilerin yakalandığını belirterek, şunları kaydetti:
"Yapılan denetimlerde jeneratör ve balık ağıyla balık avcılığı yapan 2 kişiye 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa göre ayrı ayrı 10 bin Türk Lirası idari para cezası uygulandı. Avcılıkta kullanılan istihsal vasıtalarına el konuldu."

Kaynak: AA

Etiketler: Malatya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
RTÜK, Fatih Portakal’ın yorumlarından dolayı FOX TV’ye ceza verdi Haberler
RTÜK, Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı FOX TV'ye ceza verdi
İşçi çıkarmayı yasaklama dahil ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Haberler
İşçi çıkarmayı yasaklama dahil ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna böyle uğurlandı Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna böyle uğurlandı
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim’den cüretkar paylaşım Haberler
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım
Tahribattan sonra Salda Gölü’nün içler acısı hali havadan görüntülendi Haberler
Tahribattan sonra Salda Gölü'nün içler acısı hali havadan görüntülendi
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Galatasaray’da 2 ayrılık! Fatih Terim takımda görmek istemiyor Haberler
Galatasaray'da 2 ayrılık! Fatih Terim takımda görmek istemiyor
Haberler ›› Güncel ››Malatya'da kaçak avcılık yapan 2 kişi yakalandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:57: Karabük'te "korona virüs" denetimi - Haber 17:56: IKBY'deki resmi kurumlarda koronavirüs tatili 2 Mayıs'a kadar uzatıldı - Haber 17:54: Aydın'da lise öğrencisi sattığı buzağısının gelirini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 17:54: Kars'ta sosyal mesafe tedbirleri dronla kontrol edildi - Haber 17:54: Antalya'da yerleşik yabancılardan Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesine övgü - Haber 17:32: Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu - Haber 17:25: Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi - Ekonomi 17:18: Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor - Spor 17:08: Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti - Haber 13:29: Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak - Ekonomi