Malatya'da Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı

Malatya'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'nde definecilerin kaçak kazı yaptığı belirlendi.
Jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Jandarma ekipleri kaçak kazı yapılan bölgede yaptığı incelemede, define arayan 3 şüphelinin, 3 metre çapında ve 4 metre derinliğinde çukur açtığını tespit etti.
Şüphelilerin kaçak kazı yapmakta kullandıkları birer jeneratör, hilti, matkap, kazma, kürek, balyoz, çekiç, levye, seyyar kablo ile 2 krom çubuk ele geçirildi.
Kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.
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