Malatya'da Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı

09 Kasım 2018 Cuma 17:22



09 Kasım 2018 Cuma 17:22

Malatya'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'nde definecilerin kaçak kazı yaptığı belirlendi.Jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.Jandarma ekipleri kaçak kazı yapılan bölgede yaptığı incelemede, define arayan 3 şüphelinin, 3 metre çapında ve 4 metre derinliğinde çukur açtığını tespit etti.Şüphelilerin kaçak kazı yapmakta kullandıkları birer jeneratör, hilti, matkap, kazma, kürek, balyoz, çekiç, levye, seyyar kablo ile 2 krom çubuk ele geçirildi.Kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.