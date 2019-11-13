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Malatya'da kaçak silah ticareti yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

Malatya'da kaçak silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

13.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:46Malatya'da kaçak silah ticareti yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı
'da kaçak silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 3 farklı silaha ait şarjör,
çok sayıda fişek, 500 gram esrar ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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