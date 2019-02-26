Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu

Kaynak: AA

Malatya'da düzenlenen operasyonda 3 bin 420 gümrük kaçağı kozmetik ürün ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları neticesinde kaçakçılık yaptığı belirlenen bir şüpheliyi takibe aldı.Daha sonra ekipler, şahsı yakalamak için operasyon düzenledi.Şüphelinin kullandığı araçta yapılan aramada, 3 bin 420 gümrük kaçağı kozmetik ürün ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.