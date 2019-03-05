05 Mart 2019, 12:06
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Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu

Malatya

Malatya'da düzenlenen operasyonda 3 bin 698 gümrük kaçağı cep telefonu ekranı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da düzenlenen operasyonda 3 bin 698 gümrük kaçağı cep telefonu ekranı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçakçılığına yönelik kentte çalışma yaptı.

Kentte belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 bin 698 gümrük kaçağı cep telefonu ekranı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı. Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel
Kaynak: AA