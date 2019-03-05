Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu

Malatya'da düzenlenen operasyonda 3 bin 698 gümrük kaçağı cep telefonu ekranı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.<br><br>Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçakçılığına yönelik kentte çalışma yaptı.<br><br>Kentte belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 bin 698 gümrük kaçağı cep telefonu ekranı ele geçirdi.<br><br>Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı.