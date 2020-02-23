Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Malatya
'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce alkol, tütün mamulleri ve emtia kaçakçılığının önlenmesi amacıyla 3 operasyon yapıldı.
Operasyonlarda gümrük kaçağı 4 bin 142 kozmetik ürün, 980 çakmak, 970 nargile aparatı, 35 kilogram nargile kömürü, 450 paket sigara sarma kağıdı ile 28 sahte bandrollü alkollü içecek ele geçirildi.
Operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.