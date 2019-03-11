11 Mart 2019, 17:29
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Malatya'da Kaçakçılıkla Mücadele

Malatya

Malatya'da düzenlenen operasyonda 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ve 65 cep telefonu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da düzenlenen operasyonda 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ve 65 cep telefonu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçakçılığına yönelik kentte çalışma yaptı.

Kentte belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ve 65 cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı. Güncel
Kaynak: AA