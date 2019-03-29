Malatya'da Kaçakçılıkla Mücadele

Kaynak: AA

Malatya'da düzenlenen operasyonda 2 bin 810 kaçak cep telefonu ekranı ile aksesuarları ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı.Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, gümrük kaçağı 2 bin 810 cep telefonu erkanı, 258 cep telefonu bataryası ve 142 cep telefonu kapağıyla 42 dokunmatik ekran ele geçirdi.Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.