Malatya'da Kadına Yönelik Şiddet Konferansı

13 Aralık 2018 Perşembe 13:10



13 Aralık 2018 Perşembe 13:10

Malatya'da Yeşiltepe Anadolu Lisesi'nde kadına yönelik şiddet konulu konferans düzenlendi.Okulun konferans salonunda düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan Malatya Barosu üyelerinden Ahmet Pektaş, cinsiyet eşitliğinde pozitif ayrımcılığı tanımlayıp toplumda en çok şiddet gören kesimlerin kadınlar, çocuklar ve engeliler olduğunu belirtti.Tüm dünyada kadına yönelik şiddetle ilgili çeşitli özel düzenlemeler yapıldığını kaydeden Pektaş, kadın ve erkeğin aile içinde eşit olduklarını, bir kadının bütün yasal haklarını bilmesinin kendi hayatı üstünde kontrol sahibi olmasını kolaylaştıracağını söyledi.Konferansta, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan düzenlemelerle ilgili bilgi verildi.